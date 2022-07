Mali: tirs et explosions à Kati, l’armée évoque une «attaque terroriste»

Ce vendredi 22 juillet, peu après 5h TU, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville garnison de Kati, près de Bamako. Au moins deux appareils ont été aperçus dans le ciel de la localité.

Tout a commencé par au moins deux explosions ce vendredi 22 juillet au matin, peu après 5h TU. C’est une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire situé à 15 km de Bamako, qui a d’abord été visée. Selon deux témoins interrogés par RFI, une seconde explosion a été rapidement entendue. Et très vite, des tirs nourris ont suivi.

« La première explosion a eu lieu à 5h17 et 10 minutes après il y a eu la deuxième explosion puis des coups de feu », raconte un habitant. « L’objectif est clair : c’est dirigé contre les responsables de la junte », a déclaré à RFI un autre habitant de Kati. Des témoins ont vu des hélicoptères dans le ciel de la ville.

Près de deux heures après les premiers coups de feu, un calme apparent est revenu, selon des témoins. « La zone est sous contrôle de l’armée malienne. Les secours sont venus pour contrôler la situation. Les Fama sont partout, ils descendent en ville pour patrouiller et l’entrée du camp est bloquée », selon l’un d’eux.

Habituellement, on est réveillé par le chant du coq, mais ce matin, c’est plutôt les armes qui nous ont réveillés. Tout le monde était inquiet. Vers 5 heures, on a compris qu’il y avait quelque chose qui se passait vers le camp militaire de Kati. Mais, avec les renseignements ça et là, avec le déplacement, les gens recommencent un peu à vaquer à leurs activités tranquillement. On a l’impression que la situation est sous contrôle. La population est sortie massivement, elle est en train d’aider les militaires.

Témoignage d’un Malien en vacances à Kati

Les Forces armées maliennes ont annoncé avoir « repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati ». Dans un communiqué, l’armée accuse les membres de la Katiba Macina, affilié à al-Qaïda, d’être à l’origine des actions « kamikazes ». Et toujours selon les Fama, l’assaut a été mené avec « 2 véhicules piégés ». Le dernier bilan provisoire fait état d’un mort et de six blessés, dont un civil, du côté des Fama. Sept assaillants ont été neutralisés et huit ont été interpellés.

La principale base militaire du pays

Cette ville garnison est la principale base militaire du pays. C’est là qu’habitent le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. C’est la première fois que cette base militaire est prise pour cible. La technique d’une explosion de véhicules suivie d’une attaque armée est bien connue, c’est un mode opératoire classique de la technique jihadiste. Une méthode qualifiée dans le jargon militaire d’« attaque complexe ».

L’attaque intervient 24 heures après six autres attaques simultanées dans le centre du pays et dans la région de Koulikoro durant lesquelles des membres de la Katiba Macina, affilié à al-Qaïda, ont attaqué des postes de gendarmerie et camps militaires.

Ces événements interviennent aussi au moment où l’envoyé spécial de la Cédéao pour le Mali, Goodluck Jonathan, est à Bamako. Après avoir rencontré jeudi une partie de la classe politique et le ministre de l’Administration territoriale, une rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est prévue ce vendredi.

