Mali : un mort et trois blessés dans l’attaque d’un poste militaire à Tombouctou

Le poste militaire d’Acharane dans la région de Tombouctou a été visé par une attaque d’homme armés non identifiés dimanche , a annoncé l’armée malienne qui fait état d’un mort et trois blessés.

Un militaire a été tué et trois autres ont été blessés dans une attaque perpétrée, dimanche matin, par des éléments non encore identifiés contre le poste d’Acharane, région de Tombouctou, dans le nord du Mali .

«Les Forces armées maliennes FAMA viennent de réagir vigoureusement, ce matin, aux environs de 06h30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou, par des éléments non encore identifiés», a indiqué l’armée.

Le bilan provisoire fait état d’un mort et de trois blessés dans les rangs de l’armée, et de quatre morts du côté des assaillants, précise la même source,

En outre , «plusieurs armes individuelles et collectives ont été récupérées», lors de cette opération .

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste et jihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

K.

Comments

comments