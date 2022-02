Mali: Vladimir Poutine se prononce enfin sur la présence de Wagner à Bamako

Lors de sa rencontre lundi avec le président français Emmanuel Macron, à Moscou, le président russe a évoqué aussi la question de la société militaire privée russe Wagner. Selon Poutine, le Kremlin n’a rien à voir avec le groupe paramilitaire.

A la suite d’une rencontre qui a duré environ six heures, les présidents russe et français ont donné une conférence de presse pour expliquer les points retenus sur les différends entre Moscou et les occidentaux. Le principal sujet des discussion étant la crise ukrainienne et les garanties de sécurité exigées par la Russie, il a également été abordé d’autres sujets dont la crise au Mali et la présence de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner dans le pays d’Afrique de l’ouest.

A la fin des différentes interventions des deux chefs d’Etat, les journalistes ont posé des questions et l’une des premières questions a été la question de Wagner au Mali. le président Poutine a pris la parole et a immédiatement commencé par celle du Mali et clairement il a répondu que son pays n’a rien à voir avec Wagner.

« En ce qui concerne le Mali, le président m’a posé plusieurs fois la question et nous en avons parlé en détail ; le gouvernement russe n’a rien à voir avec ces entreprises privées qui travaillent au Mali et autant que je sache le gouvernement malien n’a fait aucune remarque sur la présence de ces compagnies privées. Donc là il faut s’en tenir au principe qui s’applique aussi à l’OTAN et aux membres de l’organisation, si le Mali a fait le choix de travailler avec ces compagnies, c’est son choix », a souligné Vladimir Poutine.

Il va sans dire que la Russie ne finance pas d’expédition du groupe Wagner au Mali comme le crient partout la France et ses partenaires européens et américains. Toutefois, une phrase de Poutine laisse donc penser que le groupe serait effectivement au Mali. Le président a poursuivi son intervention sur la question en soulignant qu’il y a des intérêts commerciaux: « nos entreprises privées s’entendent bien avec le gouvernement, nous suivons cela de façon plus attentive mais nous n’avons rien à voir avec cela ».

Notons que des éléments russes sont arrivés au Mali dans le cadre, selon les autorités maliennes, d’une coopération entre la Russie et le Mali pour aider à combattre le terrorisme en formant les soldats maliens. Selon Bamako, il s’agit d’instructeurs russes déployés sur le territoire, même si Poutine n’a fait aucune allusion à cela.

Melv

Comments

comments