Marché régional (Umoa): Les professionnels de la finance et de l’investissement veulent renforcer leur impact

Portée sur les fonts baptismaux le 12 septembre 2023, la Société ouest-africaine des analystes financiers et professionnels de l’investissement (Soaap) a été présentée officiellement le 27 mai, au siège du Patronat ivoirien, à Abidjan-Plateau, au cours d’une cérémonie qui marquait aussi le démarrage de ses activités.

Guy Roger Menan, président de cette association régionale à but non lucratif, a indiqué que l’objectif de sa structure est de contribuer à approfondir le marché de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa).

Sa mise en place répond au besoin de diversification et de sophistication des produits financiers, de l’interconnexion du marché régional aux autres marchés financiers du continent et de parvenir à une hausse soutenue des ressources mobilisées sur le marché financier de l’Umoa.

« Notre mission est de promouvoir l’excellence dans l’analyse financière et les investissements, de renforcer les compétences, protéger et assurer la mobilité professionnelle de nos membres et de contribuer au développement économique de notre région. Nous ambitionnons de créer un réseau solide de professionnels capables de faire des analyses pointues et de relever les défis économiques actuels et futurs de notre région. Nous recherchons un véritable impact », a-t-il déclaré.

Professionnalisation des métiers de la finance, renforcement des capacités des analystes et professionnels à travers la Soaap-Académie, contribution au développement du marché régional. Voilà donc les objectifs de la Soaap qui regroupe actuellement une soixantaine de professionnels de la finance et de l’investissement.

Mais, les atteindre requiert la mise en place d’un plan. Ainsi, en décembre dernier, l’association a adopté un plan stratégique triennal (2024-2026) constitué de programmes annuels d’activités s’appuyant sur des bases qui fondent sa raison d’être et conduit par des membres désignés par l’Assemblée générale. Au nombre de huit, ces derniers ont été aussi présentés.

« Notre association se veut une société savante au service d’une finance durable et inclusive au sein de l’Umoa. Elle est née d’une vision commune, celle de bâtir une communauté de professionnels dédiés à l’intégrité, à l’innovation et à la performance dans les métiers de la finance. Nous croyons fermement que, par le partage des connaissances et des meilleures pratiques, nous pouvons non seulement améliorer les compétences individuelles, mais aussi renforcer la résilience économique de toute la région », a affirmé Guy Roger Menan.

Très attachée aux questions d’éthique, la Soaap a prévu comme premier chantier la mise en place d’une charte d’éthique des analystes financiers. Ensuite, dès la dernière semaine de juin, démarreront des masterclass virtuelles sur la dette souveraine en monnaie locale. Et en juillet, ce sera le début des conférences des analystes et professionnels de l’investissement.