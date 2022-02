Maroc : Hakim Ziyech annonce sa retraite internationale (officiel)

Actuellement à Abu Dhabi avec Chelsea pour disputer le Mondial des Clubs, Hakim Ziyech a annoncé sa retraite internationale. Le milieu de terrain n’avait pas disputé la CAN 2022 au Cameroun.

C’est une petite bombe qui vient de tomber sur la planète foot ce mardi, en particulier sur les fans de l’équipe nationale du Maroc. Alors qu’il a été exclu de la sélection marocaine à cause de divergence avec son sélectionneur Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech a annoncé sa retrait internationale.

«Je ne reviendrai pas en équipe nationale. C’est ma décision finale. Tout est clair pour moi. Je me concentre sur ce que je fais, mon club. (S’il est déçu ?) Bien sûr, qui ne le serait pas ? Mais à la fin, c’est lui (Vahid Halilhodzic, ndlr) qui prend les décisions. Vous devez les respecter. C’est clair pour moi et je ne reviendrai pas en sélection. Je les comprends et je suis désolé pour les supporters», a-t-il déclaré.

Pour rappel, le milieu offensif des Blues de Chelsea n’a pas été retenu pour disputer la CAN 2022 avec le Maroc. Récemment, le coach Vahid avait même déclaré que Ziyech ne retrouverait pas les Lions de l’Atlas tant qu’il serait en poste. «Je ne peux pas convoquer un joueur qui peut exploser le groupe, même s’il s’appelle Lionel Messi», avait déclaré le sélectionneur marocain.

Reste désormais à savoir si la décision de Hakim Ziyech est définitive ou s’il va reconsidérer son choix en cas de départ de Halilhodzic. Seul l’avenir nous le dira.

