Maroc : le ministre Abdelkader Amara, testé positif au Coronavirus

Quelques jours après son retour d’une mission officielle en Europe, le ministre de l’Équipement présentait des symptômes du nouveau Coronavirus. Avant d’être testé positif samedi, il a participé à un Conseil de gouvernement, où le cabinet Othmani se trouvait quasiment au complet.

Un premier cas de contamination au Coronavirus est enregistré au sein du personnel politique. Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement et du Transport a été testé positif samedi 14 mars en début de soirée, portant à 18 le nombre de cas confirmé au royaume.

Quelques heures plus tôt, le ministre appartenant au Parti justice et développement (PJD) s’était présenté aux services médicaux pour se soumettre aux examens d’usage, après avoir ressenti une fatigue anormale, accompagnée de maux de tête, alors qu’il venait de rentrer d’une mission officielle d’une semaine dans un pays européen.

Un communiqué du département de l’Équipement se veut rassurant quant à l’état de santé du responsable de 58 ans. « Étant donné que les symptômes présentés par le ministre sont légers et ne suscitent aucune inquiétude, et conformément aux instructions des médecins, le ministre demeurera chez lui durant 14 jours. » Avec sa femme et son fils, il se retrouve donc astreint à l’isolement et devrait donc assurer ses fonctions en télétravail.

Immédiatement après la confirmation de la contamination d’Abdelkader Amara qui avait pris part à un Conseil de gouvernement le jeudi 12 mars, tous ses collègues ministres ainsi que leurs conjoints ont effectué le test. Les résultats de ces tests n’ont pas encore été rendus publics.

jeuneafrique.com

Comments

comments