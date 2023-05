Maroc : le “mokhacha”, la tradition centenaire du hockey sur sable

Dans une oasis du royaume chérifien à la lisière du Sahara, ces nomades frappent une balle en laine avec des bâtons en bois de palmier. Ils jouent sur du sable à un jeu ancien, le “mokhacha” dans le dialecte arabe local des Hassanis.

C’est le hockey sur sable pratiqué pour tuer le temps. Il fait partie de la tradition saharienne.

“Nos ancêtres jouaient à ce jeu pendant leur temps libre, lorsqu’ils voyageaient en caravane et s’arrêtaient pour se reposer. Ils fa briquaient la balle avec de la laine de chameau et les bâtons avec du bois de palmier. Il n’y avait pas de temps défini pour le jeu, ils jouaient jusqu’à ce qu’ils soient fatigués et s’arrêtaient.’’, explique Hamza Boudan, joueur de hockey sur sable.

Cette rencontre a eu lieu le 1er mai dernier lors du récent festival international des nomades dans la ville de M’hamid El Ghizlane, dans le sud du pays. Occasion de revisiter ce sport centenaire.

”La balle est faite de laine de chameau, le même matériau que celui utilisé pour fabriquer les tentes des nomades, et la crosse, appelée “el mokhach”, est taillée dans du bois de palmier.”, raconte Hamza Boudan.

Le hockey sur sable ou hockey nomade, est transmis de génération en génération. Et fait partie du patrimoine ancestral de la région. En péril, il tombe peu à peu dans l’oubli.

“C’est un héritage ancestral qui se transmet de père en fils. Nous y jouons depuis des années, parfois en deux équipes de cinq joueurs chacune, une blanche et une bleue, d’autres fois avec quatre joueurs par équipe”, raconte Hamadi Boudani, joueur de hockey sur sable.

Reste à pérenniser ce jeu qui est aussi vieux que le hockey sur glace selon le musée du hockey basé au Royaume uni. Des formes de hockey sur sable sont aussi pratiquées en Ethiopie et en Tunisie notamment.