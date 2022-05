Match Cote d’Ivoire – Zambie : Découvrez les arbitres officiels !

Pour le match Côte d’Ivoire – Zambie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, la CAF a déjà désigné les arbitres, tous des Mauritaniens.

Dahane Beïda au sifflet pour le match Côte d’Ivoire – Zambie

Adipolo

Le 3 juin 2022, le football reprendra ses droits sur le plan continental en Afrique. Les différentes nations se lanceront dans la bataille pour se qualifier pour la CAN 2023 organisée en Côte d’Ivoire. Les hostilités seront lancées début juin par le pays organisateur, la Côte d’Ivoire. Les Éléphants vont en effet recevoir les Chipolopolo à domicile. Ce match Côte d’Ivoire – Zambie va forcément rappeler l’opposition des deux équipes en 2012, dans le cadre de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations perdue par Didier Drogba et ses camarades.

Le Mauritanien Dahane Beïda, désigné arbitre principal de la rencontre, sera accompagné dans sa tache par ses compatriotes Hamedine Dina, premier assistant pour ce match. Le second assistant se nomme Youssouf Mohamed Mahmoud, lui aussi originaire de la Mauritanie. Babacar Sarr sera le quatrième arbitre de ce match très important pour la Zambie, la Côte d’Ivoire étant déjà qualifiée.

Affiche Côte d’Ivoire – Zambie, 1er test pour Yacine Idriss Diallo

Ce match de la Côte d’Ivoire constitue le premier test de Yacine Idriss Diallo, le tout nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Alors que Didier Drogba, candidat malheureux à l’élection, était le préféré de la majorité des Ivoiriens, c’est un ancien de la maison qui a été préféré par les dirigeants de clubs de football ivoiriens. Cette élection a déçu plus d’un fan de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire qui avait présenté un programme ambitieux, porteur d’espoir.

Reste à espérer que cette déception sera vite oubliée au lancement de la bataille pour la coupe africaine. Les stades ivoiriens vont-ils retrouver leur chaleureux public ? C’est la question à laquelle devrait répondre le match Côte d’Ivoire Zambie, première sortie d’Idriss Diallo dans ses costumes de président de la FIF

