Média : Alain Foka quitte RFI pour se consacrer à sa plateforme digitale

Après plus de trois décennies de service dévoué, le célèbre journaliste Alain Foka a annoncé son départ de Radio France Internationale (RFI) à la fin du mois d’octobre 2023. Foka, qui a consacré sa carrière à donner une lecture africaine de l’actualité internationale à travers diverses émissions sur RFI, a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs et les auditeurs pour leur soutien indéfectible. Il a notamment animé les émissions “Médias d’Afrique”, “Le Débat africain”, “Afrique +” et “Archives d’Afrique”.

Dans son message d’adieu, Foka a déclaré : “Cela a été une expérience enrichissante, et je vous remercie pour votre large soutien puisque pendant toutes ces années ces rendez-vous ont toujours été parmi les plus suivis de l’antenne de RFI.”

Cependant, ce n’est pas un adieu définitif. Foka continuera à proposer le narratif africain sur sa plateforme digitale, où il compte déjà plusieurs millions de followers. Il promet également des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d’autres contenus africains sur sa plateforme digitale Alain FOKA Officiel (AFO).Foka conclut en disant : “L’histoire de la chasse doit cesser d’être racontée du seul point de vue du chasseur. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation.”

Il semble que nous devrons attendre pour voir ce que l’avenir réserve à ce vétéran du journalisme africain.