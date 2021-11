Mondial 2022: le Bénin s’offre Madagascar et reprend la tête du groupe J

Avec des buts de Jodel Dossou et Steve Mounié, le Bénin s’est imposé face à Madagascar ce jeudi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une précieuse victoire des Écureuils qui prennent la tête du groupe J avant le choc de la dernière journée contre la RDC.

Belle réaction des Écureuils! Relégué à la seconde place après la victoire de la RDC, tombeur de la Tanzanie (3-0), les Béninois se devaient de réagir. Et les locaux l’ont fait, avec la manière en plus. En effet, en réception de Madagascar ce jeudi au stade Général Mathieu Kérékou, dans un match comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le Bénin s’est imposé sur le score logique de 2-0.

Dominateurs et réalistes sur leurs occasions créées, les poulains de Michel Dussuyer ont arraché les trois points de la partie sur des buts de Jodel Dossou et Steve Mounié. Le premier a ouvert le score juste avant la pause et le second a alourdi la marque à dix minutes du terme grâce à une sublime passe délivré par Jodel.

Le Bénin s’impose donc et reprend la tête du groupe J avec 10 points devant la RDC qui pointe la seconde place avec 8 points. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain à Kinshasa pour le choc de la dernière journée. Un nul suffit aux Ecureuils pour se qualifier pour les barrages contre leurs adversaires qui doivent remporter la victoire pour atteindre le dernier tour.sur le score de 1-0.

Melv le Sage

