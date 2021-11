Mondial 2022 (Q): mauvaise nouvelle pour Michel Dussuyer

Convoqué avec la sélection béninoise pour les matchs face à Madagascar et contre la RDC, dans le cadre de la 5è et 6è journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, Cebio Soukou est forfait pour ces deux rencontres, positif au Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour Michel Dussuyer qui a appelé Yannick Aguèmon pour remplacer le milieu de terrain.

C’est sans doute une bien mauvaise nouvelle pour Michel Dussuyer. Le sélectionneur du Bénin ne pourra pas compter sur Cebio Soukou pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Alors que le milieu de terrain fait partie de la liste des 25 joueurs sélectionnés pour les matchs face à Madagascar (11 novembre) et contre la RDC (14 novembre), ce dernier ne pourra malheureusement pas honoré son engagement. Et pour cause, le joueur a attrapé la maladie du siècle.

En effet, apprend-on, Cebio Soukou a été testé positif au Covid-19. Le milieu de terrain du club de Sandhausen, placé en isolement en Allemagne, ne pourra pas faire le déplacement à Cotonou et est déclaré forfait forfait pour ces deux matchs décisifs pour les Écureuils qui visent la première place du groupe J pour se qualifier pour les barrages.

Un forfait inattendu qui pourrait bouleverser les plans de Michel Dussuyer qui a appelé l’ailier gauche à l’Oud-Heverlee Louvain, Yannick Aguémon pour palier à l’absence de son milieu de terrain. Le dernier convoqué n’est cependant pas un novice puisqu’il compte à son actif, trois sélections pour zéro but marqué.

Notons que Cebio Soukou avait déjà manqué la double confrontation face à la Tanzanie, comptant pour les 3è et 4è journées de ces phases qualificatives. Le joueur avait été écarté du groupe pour des raisons familiales. Cebio attend un heureux événement donc il est resté auprès de Madame qui attend leur premier enfant », avait déclaré Dussuyer sur le cas de son joueur.

Pour rappel, le Bénin est deuxième du groupe J avec 7 points, à égalité de points avec la Tanzanie (1ère), tombeuse des Écureuils (1-0) lors de la 4è journée. Battue par Madagascar (1-0) à Antananarivo, la RDC conserve la 3è place (5 points) de cette poule, sous la menace des Bareas (3 points), qui restent en vie dans cette phase éliminatoire après leur exploit contre les Léopards.

Melv Le Sage

Comments

comments