Mozambique: des chrétiens décapités dans des attaques djihadistes, une église incendiée

Au moins six personnes, dont une religieuse italienne, ont été tuées dans le nord du Mozambique dans des attaques attribuées au groupe djihadiste Al Shabab entre le 27 août et le 6 septembre, a déclaré le président du pays, Filipe Nyusi.

S’exprimant lors d’un événement organisé dans la ville de Xai-Xai, dans le sud du pays, pour commémorer le 48e anniversaire des accords de Lusaka, qui ont conduit le pays à l’indépendance vis-à-vis du Portugal en 1975, M. Nyusi a confirmé l’incursion de « petits groupes » d’Al Shabab dans la province de Nampula, qui borde la province de Cabo Delgado, fief des djihadistes. « Ces derniers jours, ils sont descendus dans la province de Nampula où ils tentent de recruter de nouveaux membres dans leurs rangs, mais ils n’ont pas encore réussi à déplacer ces jeunes hommes, ils sont donc très nerveux », a déclaré Nyusi.

« Sur cet itinéraire, sans succès, n’arrivant pas à emmener les jeunes qu’ils recrutaient, ils ont attaqué, du 27 août au 6 septembre dernier » plusieurs villages, comme Nacuali, Mbonje, Nampuda, Muamula, Micole, Utiua, Nare et Chipene, a-t-il expliqué. « À la suite des attaques que j’ai mentionnées, six citoyens ont été décapités, trois ont été enlevés et des dizaines de maisons ont été incendiées », a révélé le président mozambicain, sans donner de détails.

Une religieuse italienne tuée

Une religieuse italienne de 83 ans, Maria De Coppi, a été tuée dans l’attaque de la nuit dernière contre la paroisse de Chipene, dont deux autres personnes, une italienne et une espagnole, ont réchappé avec leurs vies, ont déclaré les Missionnaires Comboniens, auxquels la religieuse appartenait. « Les deux autres sœurs de la communauté, Eleonora Reboldi, une Italienne, et Angeles Lopez Hernandez, une Espagnole, ont réussi à s’échapper et à se cacher dans la forêt, avec un groupe de filles », a déclaré la secrétaire générale des Missionnaires Comboniens en Italie, Enza Carini.

Selon l’agence de presse missionnaire Fides, les assaillants ont détruit les structures de la mission, notamment l’église, l’hôpital et l’école primaire et secondaire. De Coppi, qui se trouvait dans ce pays africain depuis 1963, a été abattu d’une balle dans la tête alors qu’il tentait de rejoindre le dortoir où se trouvaient les quelques étudiants restants, selon Fides.

Les deux autres missionnaires italiens touchés par l’attaque, les Pères Loris Vignandel et Lorenzo Barro, ont été sauvés, ont ajouté les Missionnaires Comboniens de Pordenone en Italie.

Comments

comments