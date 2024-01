Musique de soutien aux éléphants footballeurs: Tamsir réalise un grand coup avec “coup du marteau”

Cela donne quelque chose comme « Coup du marteau Gbin-gbin-gbin ». Un refrain qui n’a pas l’air de grand-chose. Mais sur les réseaux sociaux et les plateformes de téléchargement de musique, nouveaux étalons de mesure du succès des chanteurs, le titre coup de marteau du Beatmakers Tamsir, sorti quelques semaines avant le coup d’envoi de la 34e édition de la Can qu’abrite la Côte d’Ivoire, revendique plusieurs millions de visionnages.

Dans les foyers et dans tous les coins chauds du pays, c’est avec cette chanson que les Ivoiriens célèbrent chaque but et chaque victoire de leur équipe nationale de football. Si depuis le début la Coupe d’Afrique des nations (Can), plusieurs dizaines d’artistes chanteurs ivoiriens, et non des moindres, ont multiplié les titres pour rendre hommage au parcours de l’équipe nationale de football. Et leur donner le supplément d’âme nécessaire qu’il faut pour battre l’ensemble de leurs adversaires, il semble que le public a décidé d’accorder ses faveurs au « coup du marteau ».

Ce tube de Tamsir qui a réuni une belle brochette de nouveaux talents de la musique tels que la Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy et PSK est joué en boucle sur les chaînes de télévision et de radio du pays.

Serait-il le porte-bonheur de nos pachydermes ? La réponse peut déjà être connue samedi. Une chose semble certaine, si les footballeurs ivoiriens parviennent à ajouter une troisième étoile sur le maillot orange, blanc et vert, c’est ce titre que les Ivoiriens fredonneront jusqu’à en perdre haleine dans les rues d’Abidjan, de Korhogo, de Bouaké, de San Pedro, de Man et partout ailleurs sur le territoire ivoirien. Avec cette chanson, le jeune artiste, réalise, pour le moment, la meilleure performance de sa carrière.