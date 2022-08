Musique: Yodé Siro chantent « Les 49 », en hommage aux soldats ivoiriens incarcérés au Mali

Le groupe musical Zouglou ivoirien ” Yodé et Siro” a dévoilé le mardi 30 août dernier, son nouveau single intitulé « Les 49 » en hommage aux soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali.

Dans cette chanson de 4,09 s publié sur le compte YouTube de Universal music (la maison de production) et écoutée par Abidjan.net, le duo vêtu en tenue militaire exprime son soutien à “nos commandos” détenus au Mali tout en évoquant les liens historiques entre les peuples maliens et ivoiriens.

« Ce sont nos Commando,..Jamais la patrie ne va vous abandonner, notre diplomatie fera tout et pour tout », affirment -ils, entre autres dans la chanson.

Yodé et Siro rappellent également dans cette chanson les relations fortes qui lient la Côte d’Ivoire et le Mali, deux pays voisins, en soutenant que « ce sont les rivières voisines qui échangent les poissons; ivoiriens et maliens ne sont pas que des voisins » .

Une chanson rythmée et de belle facture qui confirme encore une fois que ce talentueux groupe Zouglou est d’une grande créativité artistique.

Assurément, ce single traduit ainsi l’engagement de ce groupe à œuvrer pour l’apaisement de la situation entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

