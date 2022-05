Niger: Le Président de la République SEM. Mohamed Bazoum participe du vendredi 27 au samedi 28 mai 2022 au Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tient à Malabo

Dans la capitale équato-guinéenne, les dirigeants africains devront plancher dans le Centre de Conférence de Sipopo sur l’ordre du jour soumis à leur examen des deux sommets dont l’urgence et l’importance capitale dans la vie politique et sociale du continent ne sont plus à démontrer.

• Le sommet humanitaire extraordinaire et la conférence des donateurs se tient dès ce vendredi 27 mai.

• Le Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les Changements Anticonstitutionnels de Gouvernement (UCG) feront l’objet des

discussions axées sur des préoccupations politiques le 28 mai.

La session sur le terrorisme et l’UCG évaluera ces menaces persistantes, évaluera les mécanismes de réponse actuels et décidera des actions et mesures spécifiques nécessaires pour renforcer la sécurité collective des États membres confrontés au terrorisme et à l’extrémisme violent. En outre, le sommet discutera des mesures concrètes nécessaires pour enrayer leur essor sur le continent. Entre autres questions, l’Assemblée examinera également les recommandations de la Déclaration d’Accra sur les changements

anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique émanant du Forum de réflexion de l’UA, qui s’était tenu du 15 au 17 mars 2022 à Accra, au Ghana.

Le Sommet humanitaire extraordinaire de l’UA et la Conférence des donateurs examineront les efforts déployés par les dirigeants africains pour relever les défis humanitaires actuels auxquels l’Afrique est confrontée, et qui sont exacerbés par les impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 et des catastrophes à travers le continent, identifier des solutions durables relever les défis humanitaires actuels, en particulier le financement humanitaire et ceux qui contribuent au relèvement post-conflit, à la paix et au développement.

Outre le Président Mohamed BAZOUM, une vingtaine de chefs d’Etat ont confirmé de leur participation dont le président en exercice de l’UA Macky Sall, l’Angolais. Joao Lourenço, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et Mahamat Idriss Déby du Tchad.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de Malabo de :

• La Première Dame Hadja Hadiza Bazoum

• M. Hassoumi MASSOUDOU, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

• M. Laouan MAGAGI, Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes ;

• Youssouf MOHAMED ELMOUCTAR, Ministre Délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération chargé de l’Intégration Africaine ;

• M. Daouda DJIBO TAKOUBAKOYE, Directeur de cabinet adjoint du Président de la République.

