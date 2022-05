Niger: lutte contre la criminalité

Un nourrisson enlevé dans la région d’Agadez, retrouvé!

Les faits remontent au dimanche 24 Avril 2022 quand une maman éplorée arrive au Service de la Police Judiciaire et Administratif (SPJA) de la Direction Régionale de la Police Nationale d’Agadez pour déclarer la disparition de son enfant survenue au quartier Dagmanet 1.

En effet, il s’agit d’un nourrisson âgé de seulement dix huit (18) mois qui a été enlevé le samedi 23 Avril 2022 chez lui par des individus ayant réclamé une rançon de cinq millions (5 000 000) de francs FCA sous peine de la mise à mort du petit être sans défense.

Ainsi, après la déclaration de la mère de ce dernier, suivie d’une dizaine de jours d’intenses investigations de la DRPN d’Agadez en coordination avec la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Tchirrozerine et avec l’appui de la Direction de la Police Technique et Scientifique, les ravisseurs ainsi que leurs complices ont été finalement localisés et arrêtés et le nourrisson enlevé a été retrouvé à Tchirrozerine.

Au total, cinq (5) individus dont trois (3) hommes et deux (2) femmes ont été interpellés entre Agadez et Tchirrozerine.

Ces derniers, présumés coauteurs et complices de ce acte criminel, seront traduits devant la justice pour répondre de leur acte.

