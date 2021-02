Niger : Mohamed Bazoum élu président face à Mahamane Ousmane, des violences éclatent

Au Nigert, Mohamed Bazoum vient être élu président face à Mahamane Ousmane, un résultat fortement contesté qui engendre des violences.

Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a été élu lors du second tour de l’élection présidentielle, avec 55,75% des voix, selon les résultats provisoires de la Ceni. Il devance l’opposant Mahamane Ousmane.

Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale nationale et indépendante (Ceni), MohamedBazoum a remporté le second tour de l’élection présidentielle, qui s’est tenu le 21 février dernier. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir) a remporté 55,75 % des suffrages (2 501 459 voix). rapporte Jeune Afrique .

Alors que la Commission électorale attribue 55,75% des suffrages au candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, pour le compte des résultats provisoires, une manifestation spontanée a éclaté à Niamey.

“Des militants de l’opposition veulent investir le siège de la CENI pour empêcher la proclamation de ces résultats,” précise DW Afrique .

Sapel MONE





