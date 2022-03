Niger: plusieurs morts et blessés dans l’attaque d’un bus et d’un camion près du Burkina

Plus de 20 personnes ont été tuées mercredi, dans une attaque terroriste contre un bus et un camion, dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso.

« Un bus en provenance du Burkina Faso et en route pour Téra était revenu en trombe au poste de police frontalier de Petelkoli. Les passagers nous ont indiqué que le bus venait d’être intercepté par des bandits armés à environ 5 kilomètres entre le village de Fono et Zelangué 2 », indique les sources sécuritaires nigériennes.

« Une attaque terroriste menée mercredi après-midi par des individus lourdement armés à moto et en véhicule, a fait dix-neuf morts parmi les passagers d’un bus dont deux policiers et deux autres tués dans l’attaque d’un camion« , ajoutent les mêmes sources précisant que le bus transportait trois agents affectés au poste de police frontalier se rendant à la maison et plusieurs civils.

Plusieurs corps sans vie et 7 rescapés

En terme de bilan, certaines sources consultées évoquent « plusieurs corps sans vie », dont ceux de deux policiers, découverts sur les lieux. Le troisième policier et d’autres civils blessés ont été évacués à l’hôpital de Téra ». 7 passagers rescapés du bus dont quatre femmes et trois hommes ont été retrouvés.

Située dans la région de Tillabéri et dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mal, la localité de Téra est souvent le théâtre des attaques terroristes. Début décembre 2021, 12 militaires ont été tués et 8 autres ont été blessés dans une attaque terroriste.

