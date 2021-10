Nigéria : 1er Octobre 1960-1er Octobre 2021, 61 ans que le pays a accédé à l’indépendance

Alors que le Nigéria commémore la célébration de son 61e anniversaire de l’indépendance ce vendredi 1er octobre 2021, des manifestants sont descendus dans les rues avec pancarte et banderole pour exiger la démission de l’actuel président Muhammadu Buhari.

1er octobre 1960, 1er octobre 2021, exactement 61 ans que le pays du golfe de Guinée qui possède un grand nombre de réserves et sites naturels a accédé à sa souveraineté nationale. A l’occasion du 61e anniversaire, plusieurs manifestants sont descendus dans les rues d’Abuja pour exiger le départ du président Buhari.

Très tôt dans la matinée de ce vendredi, des dizaines d’hommes et de femmes ont pris d’assaut le pont Dantata sur Airport Road à Abuja avec des pancartes et des banderoles en mains. Sur les pancartes, on pouvait lire, « Buhari doit dégager ». Les manifestants qui protestent contre l’insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance et la suspension de Twitter depuis plus plusieurs jours dans le pays ont été dispersé à coup de gaz lacrymogène et des tirs par des policiers lourdement armés.

J.K.

