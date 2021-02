Nigéria: 6 mois de prison ferme pour ce pirate du compte Facebook de l’ex-générale BURATAI

A Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, un Disc jockey nommé Blessed Michael va passer six mois en prison pour avoir posé sur Facebook en tant qu’ancien chef d’Etat-major de l’armée, le lieutenant général Tukur Buratai, et Mariya Dangote, la fille d’Aliko Dangote.

Le Disc Jockey (DJ), Blessed Michael, va passer six mois en prison pour avoir piraté les comptes Facebook d’un ancien chef d’Etat-major de l’armée, le général Tukur Buratai (à la retraite), et de Mariya Dangote, fille de l’industriel Aliko Dangote, et pour avoir utilisé ces fausses identités pour solliciter de l’argent de victimes. Le condamné qui a été poursuivi devant le juge Mohammed Tukur de la Haute Cour de l’Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, sur un chef d’accusation déclassé frisant la tricherie par usurpation d’identité, a utilisé le compte Facebook piraté du chef de l’armée à la retraite pour solliciter des personnes cherchant à s’engager dans l’armée.

Dans la même veine, il a laissé un numéro de téléphone sur le compte Facebook piraté de la fille de Dangote, invitant les victimes potentielles à appeler, pour réclamer une certaine somme d’argent. Les victimes de l’escroquerie ont alerté la Commission, ce qui a conduit à l’arrestation du fraudeur par des agents de la police de zone de Kaduna.

Le prévenu a plaidé coupable de l’accusation, ce qui a incité le ministère public à demander au tribunal de le déclarer coupable et de le condamner en conséquence. Le juge l’a reconnu coupable et l’a condamné à six mois d’emprisonnement sans possibilité d’amende.

