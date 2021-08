Nigéria/ Accord de coopération militaro-technique entre Buhari et Poutine

Le Nigéria a formalisé sa coopération militaire avec la Russie dans le cadre de la fourniture d’équipements et la formation de troupes, a annoncé mercredi l’ambassade du Nigeria à Moscou.

Alors que le Nigéria est en proie avec une insurrection de Boko Haram depuis plusieurs années et n’arrive pas à en venir à bout, le président Muhammadu Buhari a opté pour une coopération avec la Russie pour tenter d’en finir avec la secte islamiste. Après sa rencontre en 2019 avec son homologue russe Vladimir Poutine lors d’un sommet Russie-Afrique, Buhari avait exprimé son intérêt pour un pacte militaire avec Moscou. C’est désormais chose faite avec la signature d’un accord mercredi.

« L’accord de coopération militaro-technique entre les deux pays fournit un cadre juridique pour la fourniture d’équipements militaires, la fourniture de services après-vente, la formation du personnel dans les établissements d’enseignement respectifs et le transfert de technologie, entre autres », a déclaré l’ambassade du Nigéria à Moscou dans un communiqué. Selon le diplomate, cet accord est un développement historique dans les relations bilatérales entre Abuja et Moscou.

Le Nigeria utilise déjà des avions de combat et des hélicoptères russes, ainsi que des équipements militaires achetés auprès de puissances occidentales telles que les États-Unis. Avec le succès récent de la Russie en Centrafrique contre les groupes armés qui sévissent dans le pays malgré la présence des forces françaises, la Russie constitue un partenaire crédible et efficace pour en venir à bout des bandits et des terroristes qui sèment la terreur dans le nord du Nigéria.

