Nigeria: Antonio Guterres plaide pour un retour des déplacés

En visite au Nigeria, le secrétaire général de l’ONU a appelé à un retour des déplacés. Depuis plus de 10 maintenant, le nord du pays est confronté à des violences djihadistes. Le chef de l’ONU, qui a aussi visité un camp de réhabilitation d’anciens combattants terroristes a aussi plaidé pour leur réintégration dans la société pour favoriser la paix dans le pays.

“Nous avons demandé 351 millions de dollars supplémentaires dans le cadre sur un total de 1,1 milliard de dollars pour notre plan d’intervention humanitaire pour le Nigeria. Mais malgré tout ce que j’ai vu, les personnes que j’ai rencontrées restent déterminées à retourner dans leurs communautés et à reprendre leur vie”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU.

Outre le terrorisme, le nord du pays est confronté à différentes crises comme le changement climatique qui a entraîné des conflits pour des ressources limitées, notamment entre agriculteurs et éleveurs.

“Il ne peut y avoir de meilleure assurance que le monde est avec nous alors que nous affrontons les organisations terroristes extrémistes, la faim et les énormes problèmes de millions et de millions de personnes déplacées”, a déclaré le président nigérian.

Depuis 2009, les groupes terroristes dans le nord-est du Nigeria comme Boko Haram ont fait plus de 40.000 morts et plus de 2 millions de déplacés.

