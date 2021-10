Nigeria: après des ébats sexuels une dame voulant faire du chantage se retrouve en prison et perd tout

La vie au Nigeria n’est pas du tout facile avec la mentalité de certaines personnes, car voulant faire du mal la pierre s’est retournée contre la victime voici ci-dessous les faits.

Cette belle jeune femme a rencontré un homme sur Facebook. Ils ont discuté et ont convenu de se rencontrer dans un hôtel.

Ils se sont rencontrés et elle a été payée. Sans que l’homme le sache, elle a filmé leur moment d’ébats sexuels.

Elle a ensuite utilisé la vidéo pour le faire chanter et lui demander 15 millions de naira. Le Monsieur a refusé de payer . La jeune dame a ensuite diffusé la vidéo sur Facebook et WhatsApp.

Le Monsieur l’a signalé à la police, qui l’a arrêtée, traduite en justice et jeté en prison. Sa caution s’élève à 5 millions de naira plus tous ses biens immobiliers.

