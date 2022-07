Dix-sept personnes, dont cinq policiers, ont été tuées ces derniers jours, dans plusieurs attaques armées perpétrées par une bande criminelle dans la province de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria.

Les forêts du nord-ouest et du centre du Nigeria sont infestées de bandes criminelles, connues localement sous le nom de « bandits », qui tuent ou enlèvent les habitants après avoir pillé et incendié leur maison.

Mercredi 20 juillet au soir, un groupe d’environ 300 « bandits » à moto ont attaqué un poste de police près du village de Gatakawa, dans le district de Kankara, tuant cinq agents, selon le porte-parole de la police locale, Gambo Isah.

Par ailleurs, au moins neuf personnes ont été tuées mardi et mercredi dans d’autres attaques contre quatre villages du district voisin de Faskari, selon un responsable local, Musa Ado, qui a attribué ces violences à la même bande armée. « Quatre villages ont été attaqués et neuf personnes ont été tuées, le village de Ruwan Goduya a perdu six personnes », a déclaré M. Ado. « Une personne a été tuée dans chacun des trois autres villages, où les bandits ont volé du bétail et d’autres biens », a-t-il ajouté.Les « bandits » ont récemment multiplié les attaques dans l’Etat de Katsina, opérant depuis l’Etat voisin de Zamfara, leur principal repère. Même si ces gangs sont motivés par l’appât du gain et n’ont aucune idéologie, les autorités nigérianes craignent qu’ils ne tissent des liens avec les groupes djihadistes qui mènent, depuis treize ans, une insurrection dans le nord-est du Nigeria.

