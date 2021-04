Nigéria: deux brouteurs sévèrement bastonnés à Lagos, voici les raisons

Le vendredi 02 Avril 2021, une scène phénoménale et très spectaculaire s’est produite à Lagos au Nigéria. Dans une vidéo qui circule sur la toile nigériane, des jeunes garçons supposés être des brouteurs qui se baignaient au plein milieu d’une voie principale ont été sévèrement bastonnés par des riverains.

C’est un fait absolument insolite dont la compréhension va bien au delà de tout entendement. Des riverains de la ville de Lagos ont été témoin d’un événement choquant et émerveillant à la fois. En effet la scène s’est produite en cette matinée à Ikotun, l’une des localités située dans l’État de Lagos. C’était aux environs de 10 heures 45 et le soleil déjà visible du côté de l’Orient, battait son plein.

Dans une allure rythmée et calme, des passants possédés par leurs préoccupations se dépassaient en vrac sur la voie pour aller vaquer à leurs occupations. Soudainement, le flux fut interrompu par une scène très étrange. Deux jeunes hommes ayant en leur possession des seaux d’eau et des épongères ont surgi de nulle part. Arrivés sur les lieux, ceux-ci ont pris d’assaut la voie publique et se sont installés au plein milieu de celle-ci.

Insouciants et indifférents face aux regards ahuris de quelques passants et des riverains, ceux-ci se sont mis à se baigner. Complément choqués et émerveillés par cette scène scandaleuse et inhabituelle, les passants n’en croyaient pas leurs yeux. Cependant cette scène n’a pas duré longtemps, car elle fut très rapidement empêchée par des jeunes gens qui observaient la scène de prêt.

Hésitants et indécis dans un premier temps, des jeunes gens sont entrés en scène quelques minutes après. Se saisissant ensuite de ces deux jeunes hommes, ceux-ci leur ont infligé une correction sévère et bien méritée. Selon plusieurs médias locaux, ces deux jeunes garçons seraient des jeunes “brouteurs”, localement connus sous le nom de “Yahoo Boys”.

Pour se faire des sous, la plupart d’entre eux consultent des enchanteurs qui en contrepartie, leur demandent de poser des actes rituels. Ainsi en fonction de la quantité de sous, plusieurs actes leur sont demandés, notamment des meurtres atroces ou l’exécution d’un acte choquant et humiliant en face d’une foule immense.

La Voix Du Ghetto

Comments

comments