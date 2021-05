Nigeria: elle est éliminée le jour d’un ”entretien d’embauche” par l’employeur

L’affaire fait actuellement grand bruit au pays de Muhammadu Buhari, le Nigeria. Voici les faits tels que relayés par la presse en ligne et des internautes sur les réseaux sociaux .

La victime du nom de Iniobong Umoren a répondu à une offre d’emploi publiée en ligne. Ensuite elle a été invitée pour un entretien en vue d’embauche . Le jour de l’entretien ( jeudi 29 avril ) une de ses copines a reçu un appel de sa part . De par l’appel, l’amie pouvait entendre et comprendre qu’il y avait une sorte de bagarre et que Iniobong avait des problèmes avec son supposé employeur .

La copine alerte les réseaux sociaux. Les Nigérians sur les réseaux se mettent au travail pour fouiller, trouver et exposer toutes les infos qui permettent de trouver le suspect . Mais l’homme un certain Uduak FranK Akpan ( voir image ci-dessous ) quitte la ville après son forfait et se réfugie dans une autre ville .

Mais sa traque devient nationale . Finalement il se rend à son Oncle, qui est maire de la localité de son refuge . Il avoue avoir agressé, tué et enterré Iniobong. C’est l’Oncle qui a appelé la police . Le corps de la jeune dame a été effectivement retrouvé dans un petit trou où le jeune l’a enfoui avec précipitation .

Actuellement tout le Nigeria est en émoi. Et beaucoup demandent une sanction à la dimension de son crime . Que l’âme de Iniobong Umoren repose en paix.

