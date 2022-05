Nigeria: huit morts dans l’effondrement d’un immeuble de trois étages￼￼

image d’illustration

Huit personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement d’un immeuble de trois étages dans un quartier de Lagos, la capitale économique du Nigeria.

Dimanche 1er mai vers 21 h 30, un immeuble de trois étages dans un quartier de Lagos s’est effondré pour une raison indéterminée. Les sauveteurs ont réussi à extraire des décombres 23 personnes plus ou moins gravement blessées.

Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble servaient d’entrepôts, tandis que les 2e et 3e étages étaient résidentiels, a précisé Ibrahim Farinloye, de l’agence nationale de gestion des urgences (Nema). «Nous continuons de fouiller les décombres à la recherche d’éventuelles victimes», a-t-il ajouté lundi matin. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’effondrement du bâtiment.

L’écroulement d’immeubles est fréquent au Nigeria, où les normes architecturales et l’entretien des bâtiments sont souvent négligés. En novembre, l’effondrement d’un gratte-ciel en construction à Lagos avait provoqué la mort de 45 personnes, parmi les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Trois personnes avaient également été tuées dans l’écroulement d’une église en janvier, à Port-Harcourt, dans le delta du Niger.

Selon une étude menée par un chercheur sud-africain, 152 immeubles se sont effondrés à Lagos depuis 2005.

