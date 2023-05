Nigeria : ils réclament justice après l’attaque meurtrière de leur village

La mère de Christian Jonathan tenait son petit garçon de neuf mois dans les bras quand elle a été abattue lors d’une attaque contre leur village situé dans le nord-ouest du Nigeria. Les assaillants ont coupé l’un des doigts de Christian et l’ont abandonné au bord de la route avec une balle dans la petite jambe.

“Ils l’ont laissé par terre à côté du corps de sa mère”, a déclaré Joshua Jonathan, le père de Christian. “Ils pensaient qu’il était mort.”

L’attaque nocturne d’avril à Runji dans l’État de Kaduna a fait 33 morts, la plupart brûlés vifs ou abattus. Beaucoup d’autres ont été tués depuis dans les affrontements continus entre les éleveurs de bétail nomades et les communautés agricoles dans les régions du nord-ouest et du centre de la nation ouest-africaine, dont plus de 100 ce mois-ci dans l’État du Plateau.

La violence qui dure depuis des décennies devient de plus en plus meurtrière. Au au moins 2 600 personnes ont été tuées en 2021, selon les données les plus récentes d’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Autrefois armés de bâtons, les groupes se battent désormais avec des armes qui ont été introduites en contrebande dans le pays.

Les deux camps accusent le gouvernement d’injustice et de marginalisation, mais les affrontements ont également pris une dimension religieuse, donnant naissance à des milices aux côtés des éleveurs, majoritairement musulmans, ou des agriculteurs des communautés chrétiennes.

La crise de sécurité croissante présente un énorme défi pour le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, qui a accédé au pouvoir au Nigéria. Il a promis d’améliorer la vie des communautés touchées et de s’attaquer aux causes profondes de la crise, de fournir des emplois et d’assurer la justice. L’inauguration de Tinubu est prévue ce lundi 29 mai 2023.

Si la violence n’est pas maîtrisée, selon les analystes, elle pourrait déstabiliser davantage le pays et plonger encore davantage ses 216 millions d’habitants dans la pauvreté. Les agences de l’ONU affirment que la violence touche principalement les enfants, qui sont déjà menacés par la malnutrition, et les femmes, qui sont souvent enlevées et mariées de force.

La réponse des forces de sécurité peut être lente et les arrestations sont rares, ce qui incite un nombre croissant de communautés à se défendre lorsqu’elles sont assiégées.

“Il y a une perte substantielle de confiance dans le gouvernement en tant que protecteur des citoyens”, a déclaré Nnamdi Obasi, conseiller principal pour le Nigeria à l’International Crisis Group. Il a averti que l’échec de l’administration entrante à résoudre rapidement le conflit conduirait à “plus de personnes cherchant leur propre défense, plus de prolifération d’armes, plus de groupes criminels et une augmentation des groupes armés organisés”.

À Runji, un village agricole, l’Associated Press s’est entretenue avec des survivants, toujours soignés à l’hôpital, et d’autres “visitant” une fosse commune et leurs maisons détruites. Ils rapportent avoir été attaqués pendant des heures et que les hommes armés avaient fui bien avant l’arrivée des forces de sécurité.

Chaque foyer porte une cicatrice

La famille de Christopher Dauda tentait de s’échapper lorsque les hommes armés ont rattrapé sa femme et ses quatre enfants, les tuant tous les cinq. Les deux filles de Danjuma Joshua ont été abattues dans le dos alors qu’elles tentaient de fuir. Dans la maison d’Asabe Philip, qui a survécu mais qui a des brûlures sur tout le corps, les assaillants ont brûlé vifs cinq enfants recroquevillés dans une pièce.

La tante du petit Christian Jonathan a tenté de combler le vide laissé par le meurtre de sa mère. Le père du garçonnet rapporte que son fils pleure beaucoup et dort à peine, même si ses blessures physiques guérissent progressivement.

“Nous essayons de gérer avec ce qu’il nous reste”, a-t-il déclaré.

De l’autre côté du conflit, les éleveurs se disent également attaqués. Ils se plaignent de vols de bétail et d’exécutions extrajudiciaires par des groupes de sécurité locaux travaillant comme vigiles communautaires.

Abdullahi Bello Bodejo, le président de l’association nationale des éleveurs, a nié que quiconque dans le groupe soit responsable de la violence. La plupart des éleveurs appartiennent aux Fulanis, un groupe ethnique.

“Les Peuls ne sont pas les tueurs. Toute personne qui commet des meurtres n’est pas des nôtres. Parfois, lorsque les communautés nous accusent de meurtres, c’est faux à 75 ; ils ont leur propre crise mais blâment toujours les Peuls”, a déclaré Abdullahi Bello Bodejo.

Les forces de sécurité nigérianes affirment avoir arrêté des dizaines d’hommes armés et récupéré leurs armes. Mais les assaillants sont estimés à plusieurs milliers et peuvent facilement recruter de nouveaux membres, selon Abdulaziz Abdulaziz, chercheur sur les conflits.

“Il y a une limite aux opérations militaires, car elles ne résolvent pas le problème socio-économique qui a donné naissance au banditisme dans la région”, a déclaré Oluwole Ojewale de l’Institut d’études de sécurité axé sur l’Afrique. Selon lui, la nouvelle administration Tinubu doit travailler avec les gouvernements des États pour lutter contre le chômage, la pauvreté et l’injustice sociale.

La violence récente a conduit à la formation d’équipes de sécurité communautaires, étatiques et régionales qui, selon les experts, pourraient créer de plus gros problèmes pour l’architecture sécuritaire du Nigeria si elles ne sont pas correctement surveillées.

Justice

L’armée et la police ont récupéré des centaines d’armes à feu au Nigeria l’année dernière, mais les trafiquants d’armes ailleurs aggravent le problème.

“Les choses se sont considérablement aggravées. Certaines sont de grosses armes militaires importées d’autres pays”, a déclaré Confidence MacHarry de la société de sécurité SBM Intelligence basée à Lagos.

Avec des armes sophistiquées, les hommes armés ont lancé des attaques audacieuses dans des zones à forte présence sécuritaire, notamment une base militaire et un aéroport à Kaduna, indiquant que le problème pourrait être la motivation des forces de sécurité elles-mêmes.

Les survivants d’une attaque du Plateau ont déclaré à l’AP que la police n’était arrivée que le lendemain, faisant écho aux commentaires des habitants de Runji.

“Quand on appelle les militaires, ils arrivent après le départ des assaillants. Même si nous entendons ces derniers arriver que nous le signalons au gouvernement, ils ne prennent pas de mesures proactives”, a déclaré Simon Njam, un chef d’autodéfense près de Runji qui utilise des arcs, des flèches et des fusils fabriqués localement pour sécuriser la zone.

Une partie du problème est que les forces de sécurité sont désorganisées et non préparées à répondre aux attaques, selon Kabir Adamu, le fondateur de Beacon Consulting, une société de sécurité basée à Abuja, la capitale du Nigeria.

“Nous n’avons pas de secteur de sécurité coordonné qui identifie et contrecarre les menaces”, a-t-il déclaré. “Ils doivent travailler ensemble pour protéger des vies et actuellement, ce n’est pas le cas”.

L’armée et la police nigérianes n’ont pas répondu aux demandes écrites et téléphoniques demandant une réponse aux allégations.

Alors que de plus en plus de familles pleurent la perte de leurs proches, contraintes de remplacer les terres agricoles par des cimetières, leur priorité est d’exiger justice.

“Comment les gens peuvent-ils simplement venir tuer et qu’ensuite rien ne se passe ?” se demande Dauda à Runji, en se remémorant sa vie avec sa femme et ses quatre enfants. “Ils ne peuvent pas ramener ma famille perdue, mais le gouvernement peut au moins reconstruire ma maison et assurer la justice.”