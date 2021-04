Nigéria: la jeune handicapée, son père est bien vivant et elle a été amputée à sa naissance

La jeune femme, handicapée moteur, dont l’histoire est rapidement devenue virale sur la toile, à cause de son courage et de son abnégation, aurait menti au sujet de son état, selon des rapports en provenance du Nigéria.

De vendeuse d’eau au mannequin, le gouvernement nigérian s’était donc décidé d’aider Mary Daniel, avec une somme de 25 millions de nairas pour les soins appropriés.

Mais malheureusement, comme la vérité ne reste souvent pas trop longtemps cachée, elle s’est dévoilée. Et selon les rapports, apportés au gouvernement, il a été réalisé que la jeune dame aurait menti sur son état, afin de gagner de la compassion et de la sympathie du public. L’aide a donc été refusée ou suspendue pour le moment.

En effet, le gouvernement de l’État a découvert des incohérences dans son histoire, selon les rapports de The Nation. Il été a découvert que son père était vivant et qu’elle avait été amputée dès sa naissance, et non à la suite d’un accident.

Il a aussi été révélé que Mary Daniel a commencé à recevoir d’étranges appels de ceux qui ont mis en scène son histoire avec des menaces de révéler la vérité à moins qu’elle ne leur donne leur part de l’argent.

Le gouverneur Babajide Sanwo-Olu l’a alors immédiatement remise aux responsables de la protection sociale pour enquête en présence de la police et de certains dirigeants de Kogi. Après enquête, il a été attesté que son père était en vie et que son cas avait été une mise en scène.

Par ailleurs, le commissaire de police Hakeem Odumosu a déclaré à The Nation que la jeune femme était détenue par des fonctionnaires de la protection sociale et non par la police, comme indiqué précédemment.

« La police était là mais elle a été remise à la protection sociale. Il y avait des irrégularités et des mensonges dans le récit de sa vie qu’elle a donné. On a découvert que contrairement à ce qu’elle prétendait que ses parents étaient décédés lors d’un accident qui l’avait amputée, son père était bien vivant et qu’elle avait été amputée à sa naissance.

On a également découvert que sa présence à Oshodi était une mise en scène. Ceux qui travaillaient avec elle ont joué sur l’intelligence des Nigérians pour obtenir des dons pour elle. Cela s’est révélé lorsque les gens ont commencé à la menacer. Elle a promis 500 000 nairas, d’autres montants différents et prévoyait de retourner dans sa ville d’origine lorsque les informations ont été divulguées.

J’ai dû lui confier à des policiers pour éviter toute attaque contre elle lorsqu’elle se rendait à la banque. Nous soupçonnions que ces personnes pourraient la suivre mais tout s’est bien passé car elles n’ont pas été vues. Actuellement, le gouvernement de l’État l’empêche d’accéder à l’argent. Le gouvernement ne veut pas d’une situation où des gens vont monter des histoires prochainement afin de manipuler les gens pour obtenir des dons», a expliqué Odumosu.

Pour rappel, l’histoire de Mary Daniel, la mère célibataire qui prétendait vendre de l’eau à Oshodi a été rendu publique, après qu’elle soit diffusée sur les réseaux sociaux et soit immédiatement devenue virale.

En effet, elle avait affirmé avoir perdu une jambe et même ses parents dans un accident de circulation, lorsqu’elle était adolescente. Elle a ajouté que la vie était devenue difficile pour elle au point qu’elle s’était retrouvée dans l’obligation d’abandonner l’école pour se débrouiller. Elle avait également déclaré lors d’une interview qu’elle était orpheline avec un bébé et une grand-mère âgée dont elle prenait soin. Son histoire a touché les Nigérians et différentes personnes lui ont fait des dons d’environ 25 millions de nairas.

