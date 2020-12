Nigéria/ La police secoure les 80 élèves enlevés à Katsina

La police nigériane a annoncé avoir secouru et libéré samedi, des dizaines d’enfants enlevés dans des écoles islamiques par des hommes armés. Leur libération a été faite à la suite de violents affrontements.

Encore un autre enlèvement de masse au Nigéria dans l’Etat de Katsina, seulement quelques jours après celui de centaines d’écoliers la même zone le 11 décembre. Cette fois, les élèves qui étudiaient dans des écoles coraniques à Dandume, à environ 40 miles de Kankara, la ville où le kidnapping d’écoliers a eu lieu, ont eu plus de chance.

La police est rapidement intervenue et a porté secours aux enfants, en s’interposant entre eux et les ravisseurs. Dans son annonce dimanche matin, le porte-parole de la police d’État de Katsina, Gambo Isa, a indiqué que les assaillants avaient déjà enlevé quatre personnes et volé une douzaine de vaches lorsqu’ils sont tombés sur les écoliers qui rentraient chez eux après une fête.

La police et un groupe d’autodéfense de la communauté locale ont sauvé les enfants des bandits après une fusillade, a-t-il déclaré. « Les équipes ont réussi à déloger les bandits et ont sauvé les 84 victimes kidnappées et ont récupéré les 12 vaches volées. Les équipes de recherche sont toujours en train de fouiller la zone en vue d’arrêter les bandits blessés et / ou de récupérer leurs cadavres », a indiqué l’officier de police dans un communiqué. Les incidents ont mis en évidence l’insécurité dans le nord du Nigéria.

