Nigéria : la Première dame prie pour une paix durable

Dans la salle de prière de la mosquée centrale de Lagos, du côté des femmes, les fidèles se rassemblent pour la prière du vendredi, le premier jour de l’Aïd al-Fitr, les célébrations qui marquent la fin du Ramadan.

A cette occasion la Première Dame du Nigéria, Mme Aisha Buhari, a appelé les Nigérians à continuer de prier pour une paix et une sécurité durables dans le pays.

Une déclaration qui est intervenue après avoir accompli les prières de l’Aïd à Abuja aux côtés de l’épouse de l’inspecteur général de la police Hajara Alkali Baba et d’autres membres de sa famille

La Première dame a exhorté l’Ummah musulmane à réfléchir aux bonnes leçons du Ramadan et à appliquer les bonnes vertus du partage, de l’amour, du soutien, du pardon et du sacrifice pour l’amélioration de l’humanité et du Nigeria.

La première dame a également profité de l’occasion pour souhaiter à la nouvelle administration un mandat paisible et fructueux.