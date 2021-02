Nigéria: le général Ibrahim Attahiru déterminé à finir avec boko haram auteur de trouble

Le nouveau chef d’état-major de l’armée du Nigéria, le général de division Ibrahim Attahiru, a assuré que la guerre contre l’insurrection de Boko Haram ainsi que d’autres défis sécuritaires dans le pays feraient bientôt partie du passé, rapporte le Daily Post.

Le nouveau patron des forces nigérianes s’est rendu dans l’Etat de Borno lundi où il a effectué une visite d’évaluation. L’Etat situé dans le nord du pays, est un des points culminants de l’insurrection djihadiste dans le pays. Le général Ibrahim Attahiru a assuré sur place, qu’il mettrait fin à la menace terroriste. «J’ai rencontré des commandants et reçu des mémoires, et ils m’ont dit exactement quelles étaient leurs exigences essentielles. L’accent est mis sur l’efficacité militaire. Nous voulons mettre fin à cette guerre le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Le général a également souligné que l’objectif de cette démarche est de continuer à tirer parti des succès enregistrés dans le cadre de l’opération Tura Takai Bango pour assurer une annihilation totale des terroristes de Boko Haram au Nigeria. «Nous faisons ressortir les choses car nous voulons tirer parti des succès enregistrés dans le cadre de l’opération Tura Takai Bango et assurer l’anéantissement total de Boko Haram au Nigeria», a-t-il affirmé.

Attahiru a laissé entendre devant les centaines de soldats qui l’écoutaient, que la hiérarchie militaire travaillait pour améliorer leurs conditions de travail et leur assurer également des temps morts nécessaires. Il a enfin martelé que «je vois cette guerre se terminer bientôt, afin que nous puissions tous rentrer et rester avec nos familles».

