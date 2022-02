Nigéria : le milliardaire Dangoté ouvre l’une des plus grandes raffineries de pétrole au monde

Sans aucun doute selon les Observateurs,il s’agit de la plus grande raffinerie de pétrole au monde. Pas étonnant ,elle est située chez le plus gros producteur de pétrole en Afrique le Nigeria. Un pays qui paradoxalement n’avait pas de véritable raffinerie,le Nigeria importait pour presse 50 milliards de dollars le pétrole et dérivés pour sa consommation interne.Vous n’avez pas mal lu,50 milliards de dollars .Ce projet aura coûté 19,5 milliards de dollars, a t-on appris.



Avec sa capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jours, cette raffinerie va réduire à 36% les importations de carburant sur le continent. Faisant du Nigeria d’ici 2023 ,un exportateur de produits raffinés.

36 000 employés sur le site,de quoi créer une nouvelle ville dans la localité de Lekki. La raffinerie comprend un parc de réservoirs de traitement des eaux de 440 millions de litres et un lotissement construit pour accueillir 50 000 employés et leurs familles sur le site.

Désormais exportateur de riz,dans un an le Nigeria va exporter le pétrole, un exploit pour ce pays qui relève les défis de l’agriculture et du pétrole.

Dans un entretien accordé à La Tribune en 2021, l’économiste Lionel Fontagnede la Panthéon Sorbone évoquait le basculement du monde en 2050 estimant que le PIB du Nigeria dépassera celui de la France et de l’Indonésie.

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote et Akinwumi Adesina, le chef de la Banque africaine de développement, ont tous deux visité la nouvelle raffinerie de pétrole brut du Nigeria.

M. Dangote a annoncé que l’usine commencera à fonctionner au troisième trimestre de 2022. L’usine, située à Lagos, devrait changer la donne en stimulant le développement de l’Afrique et en renforçant l’intégration régionale. La production aura d’abord une capacité de traitement de 540 000 barils par jour et devrait atteindre sa pleine capacité à la fin de l’année ou au début de 2023.

À l’horizon 2023, cette production devrait permettre au Nigeria de s’affranchir de l’importation de produits pétroliers.

