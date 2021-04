Nigéria: le pays construit une ville de 6 milliards de dollars dans l’océan Atlantique ”Eko Atlantic”

L’Eco Atlantic est un mégaprojet en cours au Nigéria 2021, construit à Lagos au Nigéria, sur des terres récupérées de l’océan Atlantique. La ville atlantique d’Eko Une fois achevée, la nouvelle péninsule prévoit au moins 250 000 habitants. La vidéo montre comment le Nigéria construit une ville de 6 milliards de dollars dans la mer, à Lagos 2021. Le mégaprojet Eco Atlantic au Nigéria.

Le Nigéria est en train de construire une ville de 6 milliards de dollars dans l’océan Atlantique, appelée Eko Atlantic. Lagos, la capitale financière et économique du Nigéria, est l’une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Pour se développer avec succès, Lagos doit attirer des investisseurs. Cependant, actuellement, la ville est très peu développée et est menacée par l’élévation du niveau de la mer. Pour aider à cela, les développeurs nigérians construisent une ville de 6 milliards de dollars sur des terres récupérées au large de Lagos, appelée Eko Atlantic. Eko Atlantic accueillera de nombreux districts avec des marinas, des gratte-ciel et le plus grand centre commercial d’Afrique de l’Ouest. Depuis le début de la construction en 2007, la ville a considérablement progressé. Dans les années à venir, il sortira de la mer, devenant potentiellement un pôle économique mondial.

Perle Lola

Comments

comments