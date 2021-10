Nigéria: libération de 27 élèves et 3 enseignants après plusieurs mois de captivité

photo d’illustration

Les autorités nigérianes ont annoncé ce jeudi, la libération de 27 élèves et 3 enseignants kidnappés il y a quelques mois, par un groupe criminel au nord-ouest du pays.

Quatre mois après leur enlèvement, 27 étudiants et trois enseignants du Federal Government College Birin Yauri ont retrouvé la liberté, rapporte The Nation. Selon le média, les personnes libérées sont arrivées à Government House, Birnin Kebbi vers 18 heures ce jeudi. Il s’agit de deux filles, 25 garçons, une femme et deux enseignants.

Confirmant la libération des otages, le gouverneur Atiku Bagudu, a déclaré que les étudiants et les enseignants libérés subiraient un examen médical et un soutien avant de retrouver leurs familles. Depuis l’avènement de la secte islamiste Boko Haram au Nigéria, le pays est en proie à toutes sortes d’actes criminels. Les attaques terroristes et des enlèvements particulièrement concentrés dans les régions nord du pays sont légions. Dans la majeure partie des cas, les assaillants recalment des rançons pour la libération des otages.

Melv Le Sage

Comments

comments