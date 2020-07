Nigeria: trop de violences poussent des femmes à protester nues

À la suite de meurtres incessants enregistrés dans l’État de Kaduna au Nigéria, des centaines de femmes nues du sud de l’État auraient pris d’assaut les rues pour protester contre ces assassinats.

Selon la presse nigériane, le mouvement d’humeur a pris d’assaut le palais d’Atak Njei, palais Agwamatyap (palais Sarkin Atyap) de la zone de gouvernement local de Zangon Kataf de l’État de Kaduna. Constituées essentiellement de femmes toutes vêtues de noir, elles protestaient contre les meurtres incessants qui ne font qu’augmenter le nombre de veuves dans l’état. Et comme pour donner plus d’ampleur à leur revendication, certaines d’entre elles se sont mises à moitié nue, pleurant leurs proches sauvagement tués au cours des derniers mois dans l’Etat. Elles ont appelé les parties prenantes concernées, le gouvernement, les agences de sécurité et la communauté internationale à venir à leurs secours et à les sauver de ces attaques meurtrières et de la destruction de leurs propriétés.

Avec Beninwebtv

