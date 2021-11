Nigeria: un garçon de 12 ans exécute deux soldats nigérians pour le compte de l’Etat Islamique

Dans une vidéo rendue publique par le groupe Etat Islamique et rapportée par Sahara Reporter, un jeune combattant islamiste a abattu deux soldats nigérians capturés. Selon le média, le jeune terroriste est un garçon de 12 ans.

Le groupe terroriste État islamique d’Irak et de Syrie (EIIS), également connu sous le nom de Daech (en arabe), a publié une vidéo dans laquelle on voit un jeune garçon, membre de l’ISWAP (province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest), la faction dissidente de Boko Haram exécutant deux soldats nigérians. Selon Sahara Reporter, le jeune bourreau n’a que 12 ans.

Sur les images de la vidéo, on pouvait voir deux personnes ligotées vêtues de l’uniforme de l’armée nigériane, ce qui laisse croire à des soldats capturés par le groupe. Dans la suite de la vidéo de 17 minutes surnommée « Makers of Epic Battles », le jeune garçon armé d’un AK-47 et se trouvant à l’arrière des soldats, leur a tiré dessus et les a exécuté.

Selon Sahara Reporter, la vidéo intitulée « Makers of Epic Battles » couvrait également d’autres attaques de la campagne de printemps de l’ISWAP dans les États de Borno et de Yobe en 2021. « Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point c’est horrible », a posté sur twitter, Tomasz Rolbecki, un chercheur sur l’État islamique, analysant la vidéo.

« En général, la vidéo couvre principalement les attaques de la campagne de printemps de l’ISWAP dans le nord de Borno et Yobe, bien qu’il y ait également des clips des parties sud-est et sud-ouest de l’État de Borno », a-t-il déclaré. « La plupart des images avaient été publiées dans des reportages photo bien avant la sortie de cette vidéo. Daech le fait depuis des années. Cependant, il y a aussi du nouveau matériel », a-t-il poursuivi.

Il a été noté que l’ISWAP dispose également de véhicules blindés de transport de troupes. « L’ISWAP confirme que les militants utilisent un APC (qui ressemble à une variante Mowag Piranha) pour la première fois depuis longtemps, sinon jamais. Des nouvelles selon lesquelles ils utilisent des APC et des MRAP circulent depuis un certain temps maintenant, mais nous n’avons pas vu de confirmation jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Melv Le Sage

Comments

comments