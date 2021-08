Nigéria : un policier et six employés tués dans l’attaque d’un convoi des agents de Shell

Un convoi d’employés de Shell a été la cible d’une attaque armée faisant sept morts lundi dans le sud du pays. Sept personnes ont été tuées lundi dans l’attaque d’un convoi emmenant des employés vers un site gazier de Shell .

La branche nigériane de Shell, SPDC, a confirmé que des hommes armés inconnus avaient attaqué lundi matin un convoi de bus emmenant le personnel de son sous-traitant, Lee Engineering, sur le site de son projet de développement d’Assa North Gas dans la région d’Ohaji, dans l’État d’Imo.

Le bilan est de sept morts.

« Nous avons perdu un policier et six employés dans l’attaque », a déclaré le porte-parole de la police de l’État d’Imo, Michael Abatan,, en ajoutant qu’une enquête était en cours “pour arrêter les agresseurs et déterminer le motif de l’attaque”.

Les autorités nigérianes attribuent généralement ce genre d’attaques, fréquentes dans le sud-est, au mouvement indépendantiste biafrais Ipob (Peuples indigène du Biafra), issu de l’ethnie Igbo.

KOACI

Comments

comments