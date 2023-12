Nigéria : Une autre mauvaise nouvelle pour l’acteur Mr Ibu

Les nigérians se préoccupent de la santé de l’acteur Mr Ibu, amputé d’une jambe le mois dernier. Une autre partie de la jambe vient de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Après lui, un autre acteur nigérian souffre terriblement actuellement.

L’acteur nigérian de Nollywood, Mr Ibu qui était mal en point avait subi une amputation d’une jambe il y a un mois. Sa santé se détériore de plus en plus selon des médias nigérians. Ils affirment même que celui qu’on appelle à l’état civil, John Okafor ne parle presque plus. Pire, le comédien a même subi une nouvelle intervention chirurgicale coupant encore une partie de la même jambe amputée.

Dans le même temps, un autre acteur vétéran de Nollywood est lui aussi très malade. Il s’agit de Amaechi Muonagor, hospitalisé depuis plus de deux mois à l’hôpital universitaire Nnamdi Azikwe de Nnewi, dans l’État d’Anambra. Après une conversation téléphonique avec le média nigérian Vanguard, le président national de l’Actors Guild of Nigeria (AGN), le Dr Emeka Rollas a indiqué qu’ils se résignent au sort des deux acteurs nigérians malades.

Cette situation est vraiment alarmante selon le président de l’AGN. Il est d’autant plus compliqué pour l’acteur vétéran. ‘’Vous allez verser des larmes si vous voyez Amaechi Muonagor maintenant, ses jambes sont complètement paralysées’’, dit-il. Avant de lancer un appel de solidarité autour du comédien. ‘’J’appelle tous les fans et sympathisants de l’acteur à se joindre à d’autres Nigérians philanthropes pour le soutenir dans cette période difficile’’, lance-t-il.