Nigéria/ Usurpation d’identité: il prend la place de sa femme à un concours

Lors d’une composition de recrutement des enseignants d’Osun au centre CBT de l’Ilesha College of Education, au Nigéria un homme est arrêté. Et pour cause, ce dernier est venu composer à la place de sa femme.

Adekunle Aremu, a été appréhendé au cours d’un examen de recrutement. En effet, ce dernier tentait de composer pour sa dulcinée, Oyinade Sade Adegbite.

L’information a été livrée à travers un communiqué de la responsable de l’information au ministère de l’Education nigériane, Roseline Olwawuni. A en croire le communiqué, l’imposteur a été appréhendé avec l’aide des agents du Corps nigérian de sécurité et de défense civique (NSCDC). « Il a été arrêté parce que sa photo de passeport ne correspondait pas aux dossiers photographiques des candidats stockés dans la base de données du ministère de l’Éducation », a-t-elle écrit.

En réaction à cet incident, le commissaire d’État à l’éducation, l’hon. Folorunsho Oladoyin a condamné avec la dernière rigueur l’usurpation d’identité, tout en soulignant qu’il est honteux qu’un futur enseignant puisse être trouvé en train de commettre de tels actes. «Il est honteux que quelqu’un qui veut enseigner aux étudiants académiquement et moralement puisse être impliqué dans des pratiques frauduleuses, quel exemple une telle personne va-t-elle donner aux étudiants C’est plutôt malheureux », a déclaré Oladoyin.

«J’utilise cette opportunité pour avertir nos jeunes de ne pas faire de petits budgets, ils doivent savoir que l’intégrité est payante et que c’est le seul moyen de réussir. Le suspect a cependant été remis aux forces de l’ordre pour une enquête plus approfondie et des poursuites», a t-il ajouté.

