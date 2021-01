Nigéria/ Yobe: une troupe de Boko Haram neutralisée par l’armée nigérienne

28 combattants de Boko Haram ont été tués dans une opération menée par l’armée dans l’Etat de Yobe , dans le nord-est du Nigeria.

Lors de l’opération, les troupes “ont tactiquement dépassé les criminels et les ont engagés avec une puissance de feu supérieure, ce qui a entraîné un nombre élevé de victimes du côté des terroristes dans la zone gouvernementale locale de Gujba, dans l’Etat de Yobe”, a déclaré le porte-parole militaire Benard Onyeuko dans un communiqué.

Certains terroristes de Boko Haram se sont échappés avec des blessures par balle, a déclaré le porte-parole.

L’armée a également saisi un camion d’armes, de nombreuses armes et une grande quantité de munitions au cours de la fusillade.

Depuis 2009, le nord-est du Nigeria, et particulièrement l’Etat du Borno, est en proie aux attaques jihadistes du groupe Boko Haram.

L’insurrection “islamiste”, plus des bandes de trafiquants, a fait plus de 36.000 morts et plus de deux millions de déplacés.

