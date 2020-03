Nomination : en pleine crise Sanitaire mondiale, Emma Theofilus 23 ans,devient la plus jeune ministre en Afrique

Emma Theofilus a également été nommée membre de l’Assemblée nationale,parmi les huit membres que le président namibien est autorisé à nommer. En plus d’être la plus jeune ministre d’Afrique, Emma Theofilus devient aussi la plus jeune députée de la Namibie.

Elle est titulaire d’un Bachelor en Droit (Avec distinction) de l’université de Namibie et d’un diplôme en féminisme africain et études de genre de l’université d’Afrique du Sud.

Avant sa nomination, elle a notamment été membre du Parlement des enfants, où elle a exercé la fonction de vice-présidente. Elle était également avocate au ministère de la Justice.

Parmi les plus jeunes ministres en Afrique figurent Bogolo Joy Kenewendo,33 ans, ministre des investissements, du commerce et de l’industrie du Botswana ;Maha Issaoui, 32 ans, secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé de la Tunisie ;Kamissa Camara,37 ans, ministre de l’économie numérique et de la prospective du Mali et Kirsty Coventry,36 ans, ministre de la jeunesse, sport, arts et loisirs du Zimbabwe.

africanshapers.com

Comments

comments