Nouveau pont ADO : Eunice Zunon se prononce sur les critiques

Le nouveau pont à haubans à Abidjan s’est transformé en un symbole de créativité et de joie pour des populations. L’attitude des ivoiriens critiquée par des internautes de la sous-région, a fait monter au créneau la Web-humoriste, Eunice Zunon.

Eunice Zunon réagit aux critiques concernant le nouveau pont ADO

La Côte d’Ivoire a inauguré le samedi 12 août dernier son 5ème pont à haubans. Depuis l’ouverture de ce joyau architectural à la circulation des automobilistes et reliant les communes de Cocody et du Plateau, l’endroit est devenu un lieu attractif des populations du District autonome d’Abidjan. Elles ont trouvé nécessaire de faire des photos de leur mariage, leur premier baiser pour immortaliser leur passage. D’autres ont même transformé le pont en lieu de détente nocturne, y plaçant des matelas pour y passer la nuit ou des pique-niques pour créer une ambiance familiale sur le pont.

Toutefois, la célébration du nouveau pont ADO par les ivoiriens est critiquée diversement par des internautes du Congo-Brazzaville, de la Guinée et du Nigéria. Ces derniers ont fustigé le comportement un peu enfantin de toutes les personnes qui ont choisi de faire de ce pont à haubans un lieu de pèlerinage. Parce qu’elles n’ont jamais vu un pont de ce genre dans leur vie.

Face à ces critiques négatives, la Web-humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, qui aussi fait des photos sur le pont comme d’autres célébrités ivoiriennes, s’est offusquée et a décidé de réagir. ‘’Des personnes disent que nous qui allons sur le nouveau pont ADO pour aller faire des vidéos et des photos, nous sommes ridicules et qu’on ne voyage pas donc on n’a jamais vu ça. Entre nous, quand on achète un nouveau portable, souvent on ne dort pas la nuit tellement on a envie de savoir ce qui est dans le portable, est-ce que ça veut dire qu’on n’a jamais eu de portable dans notre vie ! Pourquoi vous aimez provoquer les gens comme cela même. C’est quelque chose qui est nouveau donc on veut aller voir en passant et puis où est le problème, quand on veut faire la promotion de son pays ?’’, réplique-t-elle.