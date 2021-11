Nouvelle attaque au Nigéria: plusieurs personnes tuées dans un marché au sud du pays

Trois personnes ont été tuées mardi, par des hommes armés qui ont attaqué un marché à Anara, dans le conseil d’Isiala Mbano de l’État d’Imo. Plusieurs personnes ont également été blessées lors de cette attaque.

L’attaque a eu lieu dans la nuit du mardi 9 à mercredi 10 novembre 2021. Venus dans un véhicule Sienna blanc, les hommes armés ont pris d’assaut le marché d’Anara, dans le conseil d’Isiala Mbano de l’État d’Imo et ont ouvert le feu. « En arrivant au marché, ils ont juste ouvert le feu et tué trois personnes et plusieurs autres ont été blessées », a déclaré un témoin oculaire.

« Personne ne sait pourquoi ils ont attaqué le marché; ils sont arrivés et ont commencé à tirer sur les gens, les gens ont couru pour se mettre en sécurité, certaines personnes sont tombées les unes sur les autres », ajoute la source citée par The Nation. La police déclare avoir diligenté une enquête: « Nous sommes au top de la situation. En plus de l’équipe d’enquête, nous avons poussé plus d’équipes de patrouille dans la région. », a déclaré le porte-parole de la police, Michael Abattam.

Au Nigéria, l’insécurité s’agrandit dans le Sud du pays. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés, appelés localement «bandits», qui attaquent les villages, volent du bétail, pillent et kidnappent contre le versement de rançons.

Melv Le Sage

