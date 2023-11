Obsèques de Le Duc Marianne : La Côte d’Ivoire solidaire autour de Patrick Achi

La région de La Mé en deuil avec elle l’ex-Premier ministre Patrick Achi qui a perdu sa génétrice Le Duc Marianne épouse Salvador décédée le 5 novembre 2023, en France.

Après l’enterrement, les obsèques se sont déroulées ce week-end à Adzopé en présence de l’ex-Premier ministre Patrick Achi qui a assisté à l’enterrement de sa génitrice en France. L’information est rapporté par La Mé TV sur sa page Facebook.

​La région de La Mé et toute la Côte d’Ivoire ont rendu un hommage ce week-end à Le Duc Marianne épouse Salvador qui a donné au pays l’un de ses plus brillants cadres.

A la place de la nouvelle gare d’Adzopé en présence de Patrick Jérôme Achi, président du Conseil régional de La Mé et son épouse Florence Achi entourés de leurs familles, un hommage a été rendu à Le Duc Marianne épouse Salvador, le 18 novembre 2023.

A cette occasion, se sont déplacés des membres du gouvernement, le corps préfectoral de la région de La Mé, les directeurs et chefs de services, les cadres, les sénateurs, députés, maires, conseillers économiques et sociaux, les vice-présidents et le personnel du Conseil régional de La Mé. A ceux-là, il faut ajouter des populations des régions du Gontougo, des Grands Ponts, de Gbêkê, du Lôh-Djiboua, du Woroba, du Tonkpi, du Moyen Cavally.

A côté, l’on pouvait dénombrer la chefferie traditionnelle des différentes régions de la Côte d’Ivoire, la famille de l’ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des associations et clubs de soutien au président de la région et à son épouse. Tous sont venus apporter leur soutien et leur réconfort aux familles N’Cho Achi, Atsé Kouassi et Le Duc.

A noter que Le Duc Marianne épouse Salvador a tiré sa révérence à l’âge de 89 ans à Merdrignac, sa ville natale située dans les Côtes d’Armor, en Bretagne, dans l’ouest de la France. Son inhumation a eu lieu le jeudi 9 novembre 2023, dans la stricte intimité familiale.

Représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Paris, SEM. Maurice Bandaman, étaient le jeudi 9 novembre 2023, à Merdrignac en France, aux obsèques de la mère de l’ancien Premier ministre Patrick Achi.