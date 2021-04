Obsèques du Maréchal Idriss Deby Itno : « La France ne laissera jamais personne menacer la stabilité et l’intégrité du Tchad », Emmanuel Macron

Présent ce vendredi 23 avril 2021 à N’Djamena aux obsèques du Maréchal Idriss Déby Itno, le président français Emmanuel Macron a réitéré le soutien de son pays au Tchad pendant cette période difficile qu’il traverse.

Dans son mot d’hommage à Idriss Déby Itno, Emmanuel Macron a profité pour rassurer les Tchadiens. « La France ne laissera jamais personne remettre en cause, et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd’hui, ni demain la stabilité et l’intégrité du Tchad ».

Le président français de poursuivre que « la France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d’un Tchad apaisé faisant une place à l’ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer: la stabilité, l’inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés ».

