Offensive politique: DES émissaires de Konan Bedié chez Laurent Gbagbo pour transmettre un message du président du PDCI au président du PPA-CI (7/05)

Le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, a reçu, le jeudi 05 mai 2022 à son Cabinet sis à Cocody-Attoban, une délégation mandatée par le Président Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA.

Cette délégation est venue porter au Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, la nouvelle de la disparition du Chef Bédié Koffi Marcellin, frère aîné du Président Henri Konan Bédié, et communiquer le programme des obsèques.

Le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, a témoigné sa compassion et tout son soutien au Président Henri Konan Bédié et à sa famille.

Le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, avait à ses côtés, pour cette circonstance, le Ministre Assoa Adou (Président du CSP), le Ministre Justin katinan Koné ( 2ème vice-Président du CSP et Porte-parole du Parti) , L’Ambassadeur Ackah Auguste Emmanuel (membre du CSP et Directeur de Cabinet du Président du Parti), et le doyen Djédjé Benjamin, membre du CPP.

La délégation mandatée par le Président Henri Konan Bédié était conduite par l’Honorable Akoto Olivier, Député de Daoukro/Ngattakro, et composée de l’Honorable Doh Simon, Président du Groupe parlementaire PDCI-RDA , de Georges Ezalé Philippe, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA chargé des relations avec les partis politiques, de Pepoint et du Ministre Amani Nguessan Michel

Comments

comments