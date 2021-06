Ouagadougou: un incendie déclenché au domicile de Makosso

Le séjour de Makosso à Ouagadougou jusque là se passait bien lorsqu’ un incendie a déclenché à son domicile. S’il est vrai que le concepteur du marmailleur n’était pas dans la maison mais à avoir la vidéo, on peut en déduire que l’incendie n’était pas du jeu. La vidéo montre l’ampleur du dégât surtout avec les flammes qui grimpaient au fur et à mesure. On entendait crié Makosso « Tout le salon a brulé. C’est un rêve, mon Dieu», Pouvait t-on entendre. Apparemment la porte du salon n’était pas fermée si on s’en tient au propos du gardien dans la vidéo.

Des cris de désespoir et de détresse fuyaient de partout. « Seigneur c’est quoi ça, mon passeport! j’ai tout perdu », s’écria un habitant de cette résidence.

Les tuteurs de Makosso quand à eux, supportaient difficilement ce drame. Puisqu’on les voyaient crier sur le vigile (gardien) « un gardien fait la ronde, une telle situation ne peut pas arriver sans que tu ne sois au courant », pouvait t-on entendre.

facebook Makosso

