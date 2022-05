Ouganda : baisse de 24 % des exportations de café en Avril (UCDA)

Coffee beans are pictured at a Nairobi Java House outlet in Nairobi, Kenya May 4, 2018. REUTERS/Njeri Mwangi

Les exportations de café de l’Ouganda ont diminué de 24% en glissement annuel en avril, en raison d’une sécheresse dans certaines parties du pays qui a réduit les rendements, a déclaré lundi l’autorité publique de régulation du secteur, l’Uganda Coffee Development Authority (UCDA).

Le pays d’Afrique de l’Est a expédié un total de 407 762 sacs de 60 kilogrammes, soit une baisse de 24% par rapport au même mois de l’année dernière, indique l’UCDA dans un rapport.

La valeur du café était de 70,9 millions de dollars, soit une augmentation de 42% par rapport à avril 2021. La hausse de la valeur s’explique par l’augmentation des prix internationaux du café, selon l’UCDA.

En ce qui concerne la baisse de la quantité des volumes exportés, l’UCDA a déclaré : “La baisse … est principalement attribuée à des rendements plus faibles cette année qui ont été caractérisés par la sécheresse dans certaines régions. Cela a conduit à une saison de récolte principale plus courte.”

L’Ouganda est le plus grand exportateur de café d’Afrique, suivi par l’Éthiopie, et cette denrée est une source importante de devises étrangères.

