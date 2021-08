Ouganda : la loi contre le port de mini-jupe depuis 2014 est abolie

La loi interdisant le port de mini-jupe en Ouganda a été supprimée le mardi 17 août 2021 par la cour constitutionnelle. En vigueur depuis 2014, cette loi était combattue par les organisations féministes et la société civile durant de nombreuses années.

Selon le jugement publié lundi et consulté mardi la loi est déclarée « incompatible ou contraire avec la Constitution ». « Les articles de la loi antipornographie sont déclarés nuls et non avenus », conclut le juge Frederick Egonda-Ntende dans sa décision, qui supprime également les pouvoirs d’un comité de neuf membres chargé de faire appliquer la loi.

Imelda Adong, l’avocate du gouvernement, n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat. Les autorités « étudiaient la décision ». La loi de février 2014 considérait comme pornographiques des comportements et activités aussi banals que le port de jupes courtes ou des textes de chansons jugés trop osés. Elle a finalement été supprimée.

Rama Camara

